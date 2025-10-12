Scambio tra Juve e Bayern: Tudor scarta il primo regalo

Lo ‘strappo’ bianconero e la soluzione a sorpresa per il futuro del centravanti serbo: ecco cosa sta succedendo

Uno dei nodi cruciali della prossima sessione di mercato della Juventus sarà rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo – nonostante i dubbi riguardanti la sua situazione contrattuale – ha comunque fornito segnali incoraggianti nelle ultime settimane, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa.

Tuttavia, la permanenza dell’ex centravanti della Fiorentina in bianconero resta sostanzialmente utopistica. I dialoghi tra le parti per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 sono sostanzialmente in alto mare e solo un autentico colpo di scena potrebbe stravolgere uno scenario cristallizzato nelle sue linee essenziali.

Detto questo, va ora capito quale possa essere la prossima destinazione del numero 9 della ‘Vecchia Signora‘ che, dal canto suo, è prepotentemente finito al centro di un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic: lo scambio accontenta tutti

Sebbene sia l’Inter che il Milan non abbiano ancora perso le speranze per arrivare a Vlahovic, la soluzione più probabile per il futuro del serbo si chiama Bundesliga. Negli ultimi giorni il Bayern Monaco ha infatti intensificato i dialoghi con l’entourage del classe 2000 per capire i margini di manovra.

I bavaresi – chiaramente – sarebbero più propensi a valutare il dossier del centravanti serbo in ottica estiva quando potrebbero ingaggiarlo a parametro zero. Dal canto suo, la Juve sta spingendo affinché l’operazione possa decollare già a gennaio in maniera tale da riuscire a ricavare qualche milione dalla vendita del suo centravanti o imbastire uno scambio.

Ed è proprio quest’ultima la strada ‘tracciata’ dall’ultima indiscrezione lanciata da Michele De Blasis secondo cui Juventus e Bayern Monaco potrebbero ragionare sull’ipotesi di intavolare uno scambio con Guerreiro e Vlahovic possibili pedine. Idea suggestiva, almeno per il momento, che però potrebbe improvvisamente decollare nel caso in cui il club tedesco aprisse alla soluzione, vista la totale predisposizione di Comolli ad imbastire questo genere di trattativa.