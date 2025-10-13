Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic: lunghissimo stop per Bremer – Le news del 13 ottobre

Il futuro del serbo rappresenta un nodo di cruciale importanza per le mosse di mercato della ‘Vecchia Signora’ che hanno le idee chiare anche in entrata

Un nuovo centrocampista e (almeno) un altro esterno. Le priorità di mercato della Juventus sono ormai note, così come è forte la volontà della ‘Vecchia Signora’ di rinforzare un organico che sta continuando ad evidenziare limiti strutturali piuttosto evidenti. Il tutto senza trascurare quelle mosse in uscita dalle quali Comolli spera di ricavare un tesoretto da investire già nell’immediato.

14.30 – Lesione al menisco per Bremer: questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore brasiliano.

14.15 – Secondo Tuttosport, Inter e Milan starebbero valutando con attenzione la possibilità di fiondarsi su Gila, sulle cui tracce si è messa anche la Juventus.

12.25 – Come evidenziato da Matteo Moretto in uno dei suoi ultimi video pubblicati su YouTube, la Juventus resta il club maggiormente interessato a Tonali in vista dell’estate 2026.

10.30 – Milinkovic Savic resta un obiettivo concreto della Juventus per il prossimo mercato invernale. Comolli si farà trovare pronto nel caso in cui si aprissero concreti spiragli. Tuttavia, come ribadisce Tuttosport, l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio che percepisce attualmente il serbo: circa 20 milioni di euro a stagione.

08.45 – A proposito di cessioni, occhio all’evolversi della situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic: come evidenziato da Michele De Blasis, Juventus e Bayern potrebbero ragionare su uno scambio tra Guerreiro e il centravanti serbo.