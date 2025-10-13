Scambio con Yildiz, alla Juve un vecchio pallino più cash

Il gioiellino finisce nel mirino di un top club, che è pronto a proporre un super scambio alla Juventus

Impegnato con la Turchia nella qualificazione al Mondiale, Kenan Yildiz ha siglato una doppietta nella sfida contro la Bulgaria.

Il talentuoso talento turco però è finito anche al centro delle voci di mercato. Perché stando a quanto riferisce ‘The Daily Briefing’, Yildiz è finito nel mirino del Manchester United. Il club inglese è stato grande protagonista sulla scena del mercato internazionale dopo una stagione decisamente deludente, conclusa con la finale di Europa League persa. I ‘Red Devils’ hanno speso oltre 200 milioni di euro nella loro campagna acquisti, in cui spiccano gli arrivi di Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e soprattutto Benjamin Sesko.

Manchester United su Yildiz: possibile lo scambio con Zirkzee

A questa cifra però potrebbe sommarsi un altro investimento notevole, proprio per arrivare a Kenan Yildiz. Perché stando a quanto riferiscono dall’Inghilterra, il Manchester United starebbe pensando ad un investimento da 90 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe far traballare la Juventus vista la proposta. Attenzione però, potrebbe però esserci anche una seconda via. Gli investimenti sono stati notevoli, non solo nel corso dello scorso mercato estivo, ma anche in quelli precedenti. E uno degli investimenti si chiama Joshua Zirkzee. L’olandese è ormai un ripiego nella rosa inglese e potrebbe chiedere la cessione in inverno, anche per trovare una squadra che, nell’anno dei Mondiali, possa dargli un maggior minutaggio.

Zirkzee resta un nome apprezzato in casa Juventus e il Manchester United potrebbe quindi proporre uno scambio con l’ex Bologna per arrivare a Yildiz. Scambio a cui gli inglesi aggiungerebbero certamente dei soldi, ma ovviamente una cifra inferiore rispetto ai 90 milioni. Una mossa che permetterebbe però al club britannico di risparmiare e nel contempo di liberarsi di un giocatore che non sembra rientrare nei piani di Ruben Amorim. Da capire se la proposta possa far gola o meno alla Juventus.