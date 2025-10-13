Trattativa Yildiz in stand by, ma arrivano altri due rinnovi al ribasso: nomi a sorpresa

In questa pausa per gli impegni delle Nazionali, sono diversi i temi sul tavolo della dirigenza bianconera: i primis, i prolungamenti di contratto

Kenan Yildiz è grande protagonista con la Turchia di Vincenzo Montella: il numero 10 della Juventus ha incantato contro la Bulgaria realizzando una splendida doppietta.

Inevitabilmente, il pensiero dei tifosi bianconeri va al prolungamento di contratto, di cui si sta parlando ormai da mesi. Tutti vorrebbero che la blindatura del turco arrivasse prima possibile, ma la trattativa procede molto lentamente.

In questo contesto, si inseriscono prepotentemente le voci di un forte interesse dell’Arsenal per l’ex Bayern Monaco, attualmente legato ai torinesi da un accordo valido fino al 2029, pronti a fare ponti d’oro pur di averlo a Londra.

E mentre Damien Comolli cerca di dipanare la matassa, ci sono altre due situazioni sul tavolo che potrebbero cambiare da un momento all’altro, due calciatori in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso.

Rugani e Kostic, ipotesi rinnovo al ribasso: la Juve ci pensa

No, non stiamo parlando di Dusan Vlahovic, ma di altri due giocatori attualmente presenti nella rosa a disposizione di Igor Tudor. Il primo è Daniele Rugani, ottimo protagonista della sfida contro il Milan.

L’agente Davide Torchia e la dirigenza, nostro ospite sul canale Twitch, sono in eccellenti rapporti e la situazione potrebbe diventare d’attualità a breve.

L’altro è, un po’ a sorpresa, Filip Kostic: stando a quanto riportato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Albanese, anche il serbo, 32 anni, viene considerato una pedina importante, per esperienza e qualità sportive, e si starebbe valutando un nuovo accordo, al ribasso.

Dunque, in attesa di Yildiz, attenzione a queste altre due situazioni da sistemare.