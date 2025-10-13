Vlahovic ha scelto la prossima squadra: “La vendetta più dolce”

Il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juve a giugno. Tanti i club pronti a prenderlo a titolo gratuito

Dusan Vlahovic per ora è l’attaccante più prolifico della Juventus. Ma ad oggi è l’unico che sembra sicuro di non far parte del futuro bianconero. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non ci sono stati contatti recenti con il suo entourage per valutare il rinnovo. Il nodo è legato all’ingaggio, che per questa ultima stagione ammonta a 12 milioni di euro netti, pari a circa 23 milioni lordi.

Uno stipendio che il centravanti serbo non ha mai accettato di spalmare su più anni. In estate il Milan ci aveva fatto un pensiero con il ritorno di Allegri in panchina. Ma i rossoneri non potevano di certo avvicinarsi a quella cifra, né la Juve era disposta a pagargli una buonuscita per ‘compensare’ i soldi che non avrebbe guadagnato con i meneghini.

Calciomercato Juve, affare Vlahovic: il Tottenham sogna lo sgarbo all’Arsenal

In questo momento sembra difficile anche ipotizzare una cessione di Dusan Vlahovic a gennaio. Non che manchino gli estimatori del numero 9 bianconero, anzi. Ma tutti sono consapevoli del fatto che dal prossimo 2 febbraio potrà firmare un precontratto da svincolato per la prossima stagione. Insomma, a mister Tudor non resta che sfruttarlo fino al termine della stagione e poi salutarlo.

Dove giocherà Vlahovic la prossima stagione? In Italia si è parlato di Inter e Milan e persino di Roma e Napoli, mentre in Spagna è stato accostato a Barcellona e Atletico Madrid. La destinazione più probabile, tuttavia, resta la Premier League inglese, dove ci sono almeno cinque squadre pronte a offrire un ricco contratto al serbo della Juve.

Dal Chelsea al Manchester United passando per il Newcastle, tanti hanno messo gli occhi su di lui. Non è un mistero che Arteta, manager dell’Arsenal, lo segua sin dai tempi della Fiorentina. Ora c’è anche il Tottenham: secondo il portale britannico ‘Tbr Football’, gli Spurs sognano “la vendetta più dolce” contro i cugini Gunners che in estate li hanno beffati nella corsa all’acquisto di Eze.