Juventus, scelta fatta dopo l’infortunio di Bremer: ecco il sostituto

La presa di posizione è arrivata in un istante: già ‘prenotato’ un altro difensore centrale, le opzioni sul tavolo

Come un fulmine al ciel sereno, la notizia dell’infortunio al menisco di Gleison Bremer tiene e non poco in ansia una Juventus già alle prese con problemi strutturali piuttosto evidenti. Benché una diagnosi certa sui tempi di recupero che saranno necessari al brasiliano per ritornare al top della forma sia piuttosto prematura, l’area mercato bianconera non può non interrogarsi sul da farsi.

Ad ogni modo, intervenuto nel corso della diretta di JuveLive Official in onda su Twitch, il dottor Marco Rossini, ortopedico specializzato in chirurgia del ginocchio del CTO di Roma e della clinica di villa Mafalda, si è espresso in questo termini sullo stop al quale sarà costretto l’ex Torino. Di seguito le parole di Rossini:

“Infortunio che deriva dal legamento? Potrebbe essere slegato da questo o potrebbe essere un residuato di un ginocchio dove rimane un po’ di lassità, quando ricostruisci il crociato non riesci mai ad averlo al 100% come quello originale. Potrebbe essere un residuo in un trauma più piccolo che ha provocato la lesione meniscale. O magari un trauma tutto nuovo rispetto a quello vecchio”.

Juventus, infortunio Bremer: le mosse dei bianconeri

Rossini ha poi continuato: “Tempi di recupero di Bremer? Andranno con calma, ma non troppa. Al massimo ci vorranno due mesetti anche se il fatto che hanno scritto che l’intervento sarà non con sutura e dunque si potrebbe vedere anche un recupero leggermente più rapido”.

A meno di ricadute – insomma – sembra piuttosto complicato che la Juve decida di rivolgersi al mercato invernale per acquistare un nuovo centrale. Ovviamente la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui si presentassero ricadute. Nel frattempo, una reazione all’infortunio di Bremer c’è già stata.

Come raccolto da Calciomercato.it, il giovane Pedro Felipe si allenerà in pianta stabile in prima squadra. Un percorso di crescita costante quello del brasiliano che in realtà solo una settimana fa si era meritato anche la convocazione per Juve-Milan. Tuttavia, va ricordato come anche il classe 2004 stia attualmente smaltendo un problemino muscolare a causa del quale tornerà tra 7-10 giorni.