La Juve mette la freccia: contratto firmato e addio Mou | ESCLUSIVO

Si scalda il calciomercato bianconero in vista della sessione di gennaio, ecco il nuovo obiettivo

Come se non bastasse la crisi di risultati che ha generato una serie di cinque pareggi consecutivi, in casa Juventus nelle ultime ore è calato un vero e proprio macigno con il nuovo infortunio di Gleison Bremer. L’operazione al menisco priverà Igor Tudor di una pedina fondamentale per diverse settimane.

Intervenuto sul canale twitch di Juvelive.it, l’ortopedico Rossini ha parlato di un possibile stop di due mesi. Se nell’immediato la soluzione è rappresentata dalla promozione in prima squadra di Pedro Felipe, in vista di gennaio la dirigenza bianconera dovrà tornare sul mercato.

Un altro brasiliano per la Juve: piace Kaiki

Ma il ruolo di difensore centrale non è certamente l’unico che necessita di un restyling da qui ai prossimi mesi. Tra gennaio e la prossima estate, Damien Comolli dovrà rinforzare anche le fasce e sta già monitorando diversi profili, non solo in Serie A e in Europa, ma anche in Sudamerica.

Secondo le informazioni in possesso di Juvelive.it, infatti, il dirigente bianconero ha fatto monitorare in più di un’occasione Kaiki. Esterno sinistro del Cruzeiro, il 22enne ha calamitato anche le attenzioni di Benfica e Zenit, ma la scorsa estate ‘A Raposa’ ha rispedito al mittente ogni tentativo ben prima che si tramutasse in trattativa concreta.

Valutato almeno 10 milioni di euro più bonus, il 22enne viene seguito con attenzione anche dallo staff di Carlo Ancelotti e per agevolare un eventuale trasferimento in Europa, pare abbia deciso di firmare con una delle agenzie più potenti in circolazione, che ha già diversi giocatori in Italia e alla Juve.