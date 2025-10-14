Yildiz è il passato, la Juventus lo ha già dimenticato: colpo a parametro zero

Mentre proseguono le trattative per il rinnovo di contratto del turco, spunta un nuovo golden boy all’orizzonte per i bianconeri

Kenan Yildiz è il numero 10 della Juventus, brand ambassador della squadra nel mondo e calciatore con maggiore mercato all’interno della rosa attuale.

Non è un caso che diversi top club, in particolare, della Premier League, stiano sondando il terreno per capire le possibilità di un suo acquisto nell’estate prossima. Nel frattempo, le trattative per il prolungamento di contratto, con adeguamento dell’ingaggio, proseguono, anche se molto lentamente.

Gli uomini mercato, nel frattempo, continuano a scandagliare il mercato a caccia di altri colpi ‘alla Yildiz’, strappato da giovanissimo al Bayern Monaco prima della firma del primo contratto da professionista.

In quest’ottica s’innestano le voci, proveniente sempre dalla Germania, che riguardano un altro talento in erba: stando, infatti, a quanto riporta ‘Absolut Fussball’, i bianconeri starebbero per fare un altro sgambetto ai bavaresi.

Juventus, altro colpo alla Yildiz: trattativa per Adin Licina

Stiamo parlando di Adin Licina, classe 2007, del vivaio del Bayern Monaco. Il 18enne calciatore può giocare indifferentemente da esterno d’attacco sulle due fasce o da trequartista.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno prossimo e la Juve avrebbe già mosso passi concreti con i suoi agenti per portarlo a Torino e tentare di fargli ripercorrere lo stesso percorso intrapreso da Yildiz nel 2022. Con l’augurio che possa avere lo stesso successo, se non maggiore.