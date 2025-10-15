Maresca si porta il centrocampista alla Juventus: svolta bianconera

La stagione è iniziata da poco, ma già iniziano a circolare voci riguardanti quella prossima, quando potrebbe esserci l’ennesima rivoluzione

Igor Tudor ha firmato in estate il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2027, ma la continuazione del rapporto dipenderà dai risultati che riuscirà a raggiunge alla fine dell’annata 2025/2026.

Nonostante le zero sconfitte, il suo lavoro viene messo in dubbio e il gioco latita. E sono di poche ore fa le voci che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Enzo Maresca, attuale manager del Chelsea campione del Mondo per club.

Da calciatore, il 45enne allenatore campano ha vestito la casacca bianconera nel 2001/2002 e nel 2003/2004, lasciando ottimi ricordi. La sua fortuna da tecnico, però, l’ha trovata in Premier League collaborando col Manchester City di Pep Guardiola e guidando il Leicester e, appunto, i Blues.

Un trainer solido, senza fronzoli, che ha portato la squadra alla conquista anche della Conference League nella passata stagione. E chissà che a giugno non possa tornare in Italia, dopo la breve esperienza sulla panchina del Parma, e magari portarsi dietro uno dei suo attuali giocatori.

Con Maresca alla Juventus? Torna di moda Andrey Santos

Un nome già accostato alla Juventus l’estate scorsa, di proprietà del Chelsea, è Andrey Santos. Dopo una serie di prestiti, il 21enne centrocampista brasiliano è stato confermato nella rosa della prima squadra, anche se non sta trovando molto spazio.

In ogni caso, la sua valutazione è sempre importante, vista la giovane età e gli ampi margini di crescita, intorno ai 35 milioni di euro, e sarebbe un elemento che darebbe maggiore sostanza e qualità ad un reparto che sta soffrendo anche quest’anno.

Chiaramente è solo un’idea, così come quella di Maresca alla Juventus, ma nel caso dovesse concretizzarsi il cambio in panchina, il suo nome è da tenere in grande considerazione.