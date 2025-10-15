Nuovo regista per Tudor: ribaltato il mercato della Juve

La Juventus deve fare i conti con un nuovo stop per Gleison Bremer mentre c’è chi pensa anche ad altri reparti. Spunta l’annuncio

Non sono ore semplici in casa Juventus a causa del bruttissimo infortunio occorso a Gleison Bremer che ha portato ad una inevitabile operazione.

Intervento riuscito per il difensore verdeoro che però dovrà restare ai box per circa due mesi privando Tudor di un leader di reparto molto difficile da sostituire. Al netto di un mercato di gennaio ancora piuttosto lontano, in queste ore concitate si è ipotizzato anche un cambio modulo col passaggio alla difesa a 4 per fronteggiare l’emergenza.

Tudor è quindi al lavoro per trovare le soluzioni migliori possibili già a partire dalla difficile trasferta in casa del Como alla riapertura delle ostilità. I bianconeri dovranno alzare i giri del motore incrementando la qualità della manovra anche tra attacco e centrocampo. Proprio dalla mediana c’è chi si sarebbe aspettato di più in termini di mercato. L’annuncio del giornalista ha ribaltato le strategie della Juve.

Calciomercato Juventus, Openda bocciato: “Doveva prendere un regista”

A commentare prima sia l’infortunio di Bremer che un potenziale errore di mercato della Juventus ci ha pensato il collega Paolo Paganini.

Il giornalista su X ha detto: “L’anno scorso l’infortunio di Bremer al di là degli errori sul mercato costò probabilmente la panchina a Thiago Motta ora il brasiliano è di nuovo out e si torna a parlare di Skriniar per una Juventus che ripeto più che Openda doveva prendere un regista”.

Secondo Paganini lo scorso mercato estivo dei bianconeri si sarebbe dovuto orientare maggiormente verso un centrocampista di qualità in grado di avviare la manovra, piuttosto che su un altro attaccante come Openda, che peraltro sta faticando a calarsi nella nuova realtà.