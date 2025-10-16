Dal rilancio in campo all’addio alla Juve: Vlahovic ha deciso

Vlahovic possibile titolare a Como: intanto continua il tormentone sul futuro del bomber serbo

Dusan Vlahovic è pronto all’ennesimo rilancio con la Juventus, dopo aver ritrovato la via della rete nella parentesi delle qualificazioni mondiali con la Serbia.

Il centravanti torna a ruggire in Nazionale e si candida a una maglia da titolare in vista della delicata sfida in casa del Como al ritorno in campo della Serie A dopo la sosta. I ‘concorrenti’ nel ruolo David e Openda stanno deludendo, con Igor Tudor che valuta di rilanciare dal primo minuto l’ex Fiorentina nel match di domenica all’ora di pranzo.

Vlahovic al momento è il capocannoniere stagionale della Juve con 4 reti, suddivise equamente tra campionato e Champions League. Il numero nove finora è stato decisivo soprattutto entrando dalla panchina, senza lasciare il segno invece quando è sceso in campo dall’inizio.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic: la scelta sul futuro

Intanto sul conto del classe 2000 tiene banco sempre l’infinita querelle sul futuro, con il rinnovo di contratto al momento da escludere con la Juventus. Tutto lascia pensare che le strade si divideranno a fine stagione, con Vlahovic che il prossimo luglio si libererà quindi a parametro zero.

Diversi gli ammiccamenti per il bomber serbo: dalla Premier League al Bayern Monaco, passando per la Spagna. Proprio la Liga è il campionato che stuzzica maggiormente Vlahovic e a cui darebbe la priorità se sul tavolo arrivasse un’offerta congrua. Barcellona e Atletico Madrid sono spettatori interessati alla situazione dell’ex Fiorentina, che ambisce a un ingaggio il più possibile vicino ai 10 milioni di euro netti a stagione.

Ricordiamo che Vlahovic, nell’ultimo anno alla Continassa, a livello di stipendio pesa oltre 23 milioni lordi nelle casse della Juve.