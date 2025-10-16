Il Real Madrid si fionda su Yildiz: lo scambio accontenta la Juve

L’affare con i Blancos può decollare da un momento all’altro: Comolli è già stato avvisato

Non ancora trovato, l’accordo per il rinnovo del contratto di Yildiz si sta trascinando ormai da diverso tempo in casa Juventus. Nonostante la reciproca volontà di proseguire il loro rapporto, le parti stanno ancora limando dettagli tutt’altro che banali. Nel mentre, autentico protagonista con la maglia della sua Nazionale, il numero 10 della ‘Vecchia Signora’ continua ad essere al centro di insistenti indiscrezioni di mercato.

Che il fuoriclasse turco rappresenti il fiore all’occhiello dell’organico a disposizione di Tudor non è certo un mistero. Così come non sorprende affatto che molte big europee vedano nel talento cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco un obiettivo concreto al quale dare la caccia. In tal senso, oltre al ‘solito’ interessamento dei club di Premier League, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

A caccia di un sostituto di Vinicius – il cui addio a fine stagione sta prendendo quota con il passare delle settimane – il Real avrebbe infatti cominciato a tastare il terreno per valutare eventuali spiragli interessanti. A rivelarlo è Defensa Central, che spiega come i Blancos, tutt’altro che insensibili alla crescita del ragazzo, potrebbero meditare un affondo.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Yildiz: scambio galeotto

Rientrando perfettamente nell’identikit tracciato da Florentino Perez – come si legge – Yildiz sarà monitorato da molto vicino nel prossimo impegno di Champions League che vedrà la Juventus sfidare proprio gli uomini di Xabi Alonso. Ma quale offerta potrebbe far capitolare la Juventus?

Ricordiamo che, almeno fino a questo momento, Comolli non si schioda dalla richiesta fatta trapelare in tempi e in modi diversi alle squadre interessate al ragazzo: 100 milioni di euro. Dal canto suo, però, le Merengues potrebbero avere dalla loro una carta da giocarsi: l‘eventuale inserimento di Valverde come contropartita.

Viste le difficoltà evidenziate nella zona nevralgica del campo anche in questo primo scorcio di stagione, non è escluso che l’area tecnica bianconera decida di ‘rilanciare’, chiedendo proprio l’inserimento nella trattativa del polivalente centrocampista, seguito con attenzione soprattutto in Premier League. Una sorta di provocazione – insomma – che porterebbe la Juve a capire se – ed effettivamente lungo quali binari – poter far saltare il banco.

Ricordiamo, però, come al momento le tante indiscrezioni relative al futuro di Yildiz non abbiano portato ad offerte concrete, almeno nel breve periodo. La sensazione, però, è che ormai sia solo questione di tempo prima che si aprano le danze; il tutto senza trascurare la partita rinnovo…