La Juve sogna Nico Paz: c’è stato un sondaggio, prezzo alle stelle

I bianconeri si sono informati per il gioiello argentino del Como, su cui mantiene il controllo anche il Real Madrid

La settima giornata di Serie A offre più di qualche match molto interessante, non solo per la classifica. Roma-Inter è ovviamente il fiore all’occhiello, ma Milan-Fiorentina e Atalanta-Lazio costituiscono sfide suggestive e dense di significato tra campo e tradizione. Il pranzo della domenica, però, mette sul piatto pure lo scontro tra Como e Juventus al Sinigaglia. Un bel banco di prova per entrambe le squadre, per Fabregas e per Tudor che apre un ciclo tremendo (in una settimana anche le sfide in casa di Real Madrid e Lazio).

Ma soprattutto sarà l’occasione di vedere all’opera sullo stesso campo i due talenti più importanti del nostro campionato: Kenan Yildiz e Nico Paz. Due numeri 10 che però hanno un futuro prossimo totalmente diverso. Il turco si prepara a rinnovare con i bianconeri che vogliono costruire su di lui, l’argentino invece sarà il protagonista del prossimo mercato estivo. Giocare insieme? Magari per la Juve. Come riporta ‘Tuttosport’, in realtà, anche alla Continassa si erano informati sulla situazione e le possibili evoluzioni del futuro di Nico Paz, ma a certe cifre è impossibile competere.

Nico Paz-Juve sogno impossibile: Como e Real Madrid lo valutano 100 milioni

Una presa di coscienza molto rapida da parte di Comolli, soprattutto di fronte alla valutazione di 100 milioni di euro stilata da Como e Real Madrid. Lo stesso vale ovviamente per l’Inter, a cui non può bastare l’amicizia tra Javier Zanetti e il papà del campioncino scuola blanca. Il futuro lo decideranno appunto Como e Real, che hanno rifiutato 70 milioni complessivi dal Tottenham un paio di mesi fa. Il giocatore è di proprietà dei lombardi, ma a Madrid hanno il 50% sulla futura rivendita o la recompra a 9 milioni (2026) o 10 (2027).

Il destino di Nico Paz è tornare al Bernabeu, ma non è ancora detto se per restarci o meno visto che troverà un po’ di traffico nel suo ruolo, da Bellingham a Mastantuono passando per Endrick e Arda Guler. Certo è che a vedere le cifre questo ha tutta l’aria di essere l’ultimo anno che potremo goderci le giocate dell’argentino.