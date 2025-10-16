Maignan alla Juventus, è già saltato tutto: ecco perché non si farà

In attesa della settima giornata del campionato di Serie A, impazzano le voci di calciomercato e una di queste riguarda i bianconeri

Manca pochissimo al ritorno in campo, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, ma c’è tempo anche per parlare di indiscrezioni di mercato in vista della prossima stagione.

Da un po’, infatti, si parla di questo possibile interesse della Juventus, impegnata domenica contro il Como di Nico Paz, per Mike Maignan.

L’attuale capitano del Milan è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e le trattative per il rinnovo sono ferme da diverso tempo. Questo discorso si innesta, ovviamente, in quello riguardante le critiche ricevute da Michele Di Gregorio nelle scorse settimane.

Ma sono già spuntati i primi problemi in questo eventuale affare, visto che il numero 1 della Nazionale francese avrebbe decisamente altri obiettivi per il futuro, se non dovesse arrivare la fumata bianca col Milan.

Maignan alla Juve? No, andrà via dall’Italia

Sull’argomento è intervenuto, all’interno di una diretta Twitch sul canale di ‘Controcalcio’, Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede bianconera, che ha spento tutti gli entusiasmi.

“Non c’è nessuna trattativa con Mike Maignan, da quello che so vuole andare in Premier League“: parole nette e decise che mettono un punto a queste voci.