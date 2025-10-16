Thuram via dalla Juventus? C’è già il nero su bianco

La presa di posizione dei bianconeri non è tardata ad arrivare: comunicazione perentoria

Autentico pilastro di una squadra che non può prescindere dal suo grande lavoro nelle due fasi, Khephren Thuram vuole farsi trovare presente alla ripresa del campionato. Dopo essere stato gestito da Tudor negli ultimi impegni, l’asso francese è chiamato a prendere per mano le redini di un reparto ancora troppo zoppicante.

Intanto, la crescita del figlio d’arte – anche se maturata nel contesto di una squadra che sta faticando a trovare una propria identità di gioco – non è di certo passata inosservata. Non sono pochi i club che, in tempi e in modi diversi, hanno provato ad affacciarsi dalle parti della Juve almeno a livello esplorativo.

Stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra e riferite più nello specifico da TBR Football, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham avrebbero bussato alla porta della Juventus per sondare l’eventuale disponibilità del club bianconero a lasciar partire il proprio gioiello.

Futuro Thuram, no della Juventus ai club di Premier

Perentoria la risposta della ‘Vecchia Signora’ che non prende minimamente in considerazione l’ipotesi di privarsi di un suo punto di riferimento. Ovviamente, alla luce anche del momento economico-finanziario del club, la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta davvero irrinunciabile.

Proposta che – però – non sembra comunque essere all’orizzonte, relegata al ventaglio di uno scenario piuttosto ipotetico. La Juve dunque può ancora dirsi relativamente tranquilla sul fronte Thuram che, dal canto suo, non ha mai preso in considerazione di lasciare Torino. Il tutto al netto delle insistenti sirene dalla Premier: le big inglesi sono state avvisate.