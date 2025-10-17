Agnelli, il piano per riprendersi la Juve. Con Klopp in panchina

L’ex patron bianconero vorrebbe ricomprare il club alla guida di una cordata, da capire se John Elkann è disposto a cedere la Juventus

Durante la sosta per le Nazionali escono sempre tante notizie, soprattutto di calciomercato ma non solo. Per quanto riguarda la Juventus, ad esempio, sono uscite nuove voci su una possibile cessione del club da parte del gruppo Exor visti i risultati non eccezionali sul campo e le ricche campagne acquisti svolte con i vari dirigenti.

Rumors che trovano parziale conferma nelle parole del giornalista e tifoso bianconero Mirko Nicolino sul suo account ‘X’: “John Elkann non pensa a vendere la Juventus. Ha affidato le chiavi della società a Damien Comolli, che è il deus ex machina del club, colui che detta la linea in tutti gli ambiti. Sullo sfondo il lavoro di Andrea Agnelli a una ‘cordata’ che possa riportarlo al timone del club tra qualche anno”.

Juventus, torna Andrea Agnelli? Nuovo allenatore tra Klopp e De Zerbi

Insomma, la Juve potrebbe tornare nelle mani di Andrea Agnelli come sognano tanti tifosi che ricordano gli anni dei nove scudetti di fila. Ma non nel breve periodo: bisognerà attendere ancora qualche stagione. Per quanto riguarda invece la cordata a cui dovrebbe affidarsi l’ex presidente bianconero, ci sarebbero due opzioni: il gruppo Red Bull da un lato e un fondo saudita dall’altro.

Qualora ci fosse la nota marca di bevande energetiche alle spalle di Agnelli, va da sé che il primo nome per la panchina sarebbe quello di Jurgen Klopp, attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo RedBull. Se il tecnico tedesco non volesse tornare in panchina o se la cordata arrivasse dall’Arabia, invece, tra i maggiori papabili ad allenare la Vecchia Signora ci sarebbe Roberto De Zerbi, attualmente in Francia al Marsiglia. Staremo a vedere.