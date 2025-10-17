Torna alla Juve, ma c’è Marotta di mezzo: “Fa molto piacere”

Le due grandi rivali Juventus e Inter si sfidano sul mercato per la rivelazione del campionato

Dal ritorno alla Juventus, al pressing dell’Inter che ha messo gli occhi su di lui dopo l’ottimo avvio di stagione.

Stiamo parlando di Tarik Muharemovic, in evidenza con la maglia del Sassuolo in questa prima parte di campionato. Il giovane difensore bosniaco è una delle rivelazioni nel suo ruolo e anche le big hanno messo gli occhi sul classe 2003.

Tra cui spicca l’Inter, oltre alla Juve che due anni fa lo aveva ceduto al Sassuolo. Con la promozione in Serie A è scattato l’obbligo di riscatto l’ultima estate, con i neroverdi che hanno sborsato 3 milioni di euro.

Calciomercato, Muharemovic ammicca alla corte di Juventus e Inter

La ‘Vecchia Signora’ ha conservato però il 50% della futura rivendita e tiene d’occhio Muharemovic per un eventuale ritorno in bianconero, dove si era messo in mostra nella formazione Next Gen oltre a qualche convocazione in prima squadra.

Adesso il suo valore è lievitato sensibilmente, attirando inoltre l’interesse delle grandi: “Inter e Juventus? Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo – le parole del difensore bosniaco a ‘Tuttosport’ – La fiducia che sento qui a Sassuolo mi dà autostima e mi sta aiutando molto. Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno”.