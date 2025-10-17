Zirkzee alla Juve: “OK United al prestito con obbligo a questa cifra”

Il club di Manchester ha aperto alla partenza dell’attaccante olandese a gennaio. Concorrenza in Serie A e in Premier

La Juventus ha operato molto nel reparto offensivo nella sessione estiva di calciomercato. Eppure anche a gennaio potrebbero esserci movimenti sia in entrata che in uscita. Tutto dipende, ancora una volta, da Dusan Vlahovic. Se il club bianconero riuscirà a cederlo, evitando di perderlo a costo zero alla scadenza di contratto a giugno, allora verrà preso un altro attaccante.

Tra i papabili c’è sempre Joshua Zirkzee, pallino di Thiago Motta che un anno fa Giuntoli non riuscì a portare alla Juve. Stavolta potrebbe provarci Comolli: il centravanti olandese non è contento dello scarso minutaggio che sta ottenendo con Amorim e ha già fatto sapere al Manchester United che ha intenzione di cambiare maglia a gennaio. Le pretendenti non mancano: Roma e Como in Italia, Everton e West Ham in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Borson: “Il Manchester United ha fissato il prezzo di Zirkzee”

Acquistato dal Bologna per 42 milioni di euro a luglio del 2024, Joshua Zirkzee di certo non ha visto crescere il valore del suo cartellino ai Red Devils. Intervistato da ‘Football Insider’, l’ex consulente finanziario del City Stefan Borson ha rivelato che “ci sono segnali che fanno pensare ad una sua cessione per 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro al cambio, ndr). Un prezzo onesto e anche l’ingaggio non è proibitivo”.

Zirkzee ha collezionato appena 82 minuti finora, suddivisi in quattro presenze tra Premier League e Coppa di Lega: “La sua partenza dal Manchester United è più che plausibile, visto lo scarso impiego. Non credo che ci saranno problemi a trovare l’accordo con un club per la sua cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a quelle cifre” conclude Borson. Vedremo se questo club sarà la Juventus.