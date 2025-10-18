Accordo raggiunto con Vlahovic: lascia la Juve a gennaio

Il mercato bianconero potrebbe subire a sorpresa un’accelerata a gennaio grazie ai soldi della Premier League

A Como la Juve dà la caccia alla vittoria che manca ormai dalla partita con l’Inter, così come le prestazioni che fino ad ora non hanno convinto né la piazza né agli addetti ai lavori. Serve trovare equilibrio, certezze, che in questo momento mancano soprattutto in attacco. Le rotazioni di Tudor lasciano tutto aperto al centro, con Vlahovic che sembra in questo momento il giocatore più affidabile. Ma anche quello con la vita più breve a Torino vista la situazione contrattuale.

E ovviamente i movimenti attorno a lui anche all’estero non si placano, le voci e le indiscrezioni, i sondaggi. In Inghilterra parlano infatti di una cosa a tre per il serbo, ma addirittura già per gennaio. In pole, secondo ‘footballinsider247’, c’è il Tottenham dell’ex Fabio Paratici, nei giorni scorsi tornato ufficialmente nei quadri degli Spurs. I londinesi sono partiti molto bene, sono terzi in classifica, ma sono a caccia di un attaccante in più, un riferimento centrale.

Vlahovic, il Tottenham in pole già per gennaio

Solanke e Richarlison non sono affidabili fisicamente e allora Paratici sta pensando di prendere un altro centravanti. Oltre al Tottenham su Vlahovic, secondo il portale inglese, ci sarebbero anche Chelsea e Manchester United. Una corsa a tre che l’ex Juve, come riporta l’ex dirigente dell’Everton Keith Wyness che ora gestisce una società di consulenza calcistica, sta guidando.

“Manca ancora molto tempo, ma credo che a gennaio si possa fare. Vlahovic si sta avvicinando al Tottenham, ed è lì che penso che potrebbe trovare posto”, le sue parole. Le cifre? Si parla di un prezzo ‘scontato’ in tal senso, vista la prospettiva per la Juve di perderlo a parametro zero a giugno. In questo modo i bianconeri potrebbero monetizzare.