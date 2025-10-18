David silurato dalla Juve: “Vlahovic deve giocare 10 gare di seguito”

Nessun dubbio sul centravanti titolare della Juventus: messaggio chiaro a Igor Tudor

La Juventus si appresta ad affrontare il Como nel lunch match della settima giornata di campionato, gara delicata per i bianconeri dopo i cinque pareggi consecutivi tra campionato e coppe.

Igor Tudor nel mirino della critica negli ultimi tempi e che deve ritrovare il successo per non rendere ancora più bollente la sua situazione in panchina. Il tecnico ha diversi dubbi di formazione, tra cui il centravanti di riferimento per far coppia con Yildiz.

Vlahovic o David dal primo minuto? Marco Tardelli è chiaro in proposito: “David arriva dalla Francia, dove si gioca un calcio completamente diverso dal nostro. Io non ho dubbi: per me deve giocare Vlahovic, almeno per dieci partite consecutive. Poi vedremo”, chiosa l’ex centrocampista al quotidiano ‘Tuttosport’.

Juventus, Tardelli non ha dubbi: “Deve giocare Vlahovic”

Tardelli punterebbe quindi su Vlahovic nello scacchiere titolare della Juventus: “Deve giocare lui, senza alcun dubbio. Vlahovic ha dimostrato di essere quello con più gol nelle gambe“.

Il campione del mondo di Spagna ’82 aggiunge: “Vlahovic però va servito ed aiutato, altrimenti diventa impossibile incidere. Dusan per poter rendere deve sentire la fiducia dell’allenatore, dei compagni e dell’ambiente. Per me Tudor deve scegliere cosa fare di lui: se fargli fare o meno il titolare, anche se credo che relegarlo tra le riserve sarebbe dannoso per la Juve. Serve uno come lui, soprattutto perché nessun altro bianconero sembra in grado di fare meglio”.