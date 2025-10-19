Da Londra il sostituto di Bremer: la Juve prende il fuori rosa

Affare in prestito con diritto di riscatto

Bremer ha iniziato il percorso di riabilitazione dopo l’operazione al menisco che lo terrà fuori per i prossimi due mesi.

Almeno per i prossimi due mesi, perché il brasiliano viene da uno stop di 11 e la Juve non intenderà in alcun modo forzare, o meglio anticipare il suo rientro.

L’ex difensore del Torino verrà momentaneamente rimpiazzato, perlomeno sul piano numerico, dal suo connazionale Pedro Felipe promosso dalla Nextgen alla prima squadra. È un giovane promettente su cui il club ha investito una cifra irrisoria (1 milione tra prestito e riscatto), ma c’è chi giura abbia tutto per fare strada ad alti livelli.

La Juve ha smentito attraverso i propri canali di riferimento, ma a gennaio ci aspettiamo un ritorno sul mercato per prendere un nuovo difensore. Sarebbe servito pure senza l’infortunio di Bremer, dato che Tudor (sempre più precario) aveva e, a maggior ragione adesso, ha gli uomini contati.

Disasi per la Juve: fuori rosa al Chelsea, può arrivare in prestito

Un difensore, ma chi? A Comolli e soci potrebbero essere offerti diversi esuberi/scarti della Premier. Tra questi, si segnala il francese Disasi ai margini del Chelsea. Di più, è tra i fuori rosa della formazione allenata da Enzo Maresca.

Colosso di un metro e novantuno, il 27enne francese di origini congolesi potrebbe sostituire dignitosamente Bremer ma anche essere una sua credibile alternativa. Molto più credibile di Rugani… Il club londinese potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.