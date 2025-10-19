Esonero Tudor, è finita: Como-Juve scrive i titoli di coda

Non ci sono più dubbi a riguardo: hanno fatto calare il sipario, ecco quanto comunicato

Sarebbe servita una scossa importante per lanciare un segnale importante a tutto l’ambiente ed invece la Juventus esce dal confronto con il Como con le ossa rotta. Impalpabile e abulica, la compagine di Tudor non ha mai dato la sensazione di azzannare il match nei suoi momenti topici, portandola sui binari più congeniali alle proprie caratteristiche.

Ormai da tempo al centro di insistenti voci di mercato, la permanenza del tecnico croato sulla panchina bianconera sembra essere sempre più difficile, giorno dopo giorno. Ormai ai minimi termini, il rapporto con Comolli non è mai decollato. Un rapporto gelido che potrebbe essere l’anticamera di un ribaltone in panchina mai così vicino.

Juventus, tanti tifosi ‘invocano’ l’esonero di Tudor: ecco cosa è successo

Nel frattempo, non sono pochi i supporters bianconeri che invocano un cambio in panchina immediato con il quale rivitalizzare un ambiente ormai in balia dei suoi dubbi e delle sue incertezze. Ecco una carrellata di commenti piuttosto indicativa:

Tudor ha tante colpe e le pagherà con l’esonero ma vedere giocatori non riuscire nemmeno a stoppare un pallone o continuare a scivolare è deprimente.#comojuve — DavideDP90 (@Davidedp90) October 19, 2025

Sarà ma io leggo solo “Tudor out” e la convinzione che cambiando allenatore si svolterà — Nicole Tosi (@nicole_tosi_) October 19, 2025

Tudor out è l’unica soluzione per invertire la rotta. — Sissio La Pioche (@sissio78) October 19, 2025

Tudor out! Allenatore senza idee.

La Juve merita un grande tecnico, non mediocri.

I dirigenti stanno distruggendo l’identità del club è una vergogna!” — MANSY (@MansourMgl) October 19, 2025

Le prossime ore si prospettano piuttosto vibranti per la Juventus, in un senso o nell’altro. Vi forniremo puntuali ragguagli in caso di aggiornamenti che si prospettano più o meno inevitabili.