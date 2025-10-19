Esonero UFFICIALE e nuova svolta: Mancini al posto di Thiago Motta

La comunicazione sta segnando la strada in maniera decisiva: le ultime sull’ex tecnico bianconero

Dopo aver metabolizzato la notizia dell’esonero dalla Juventus, Thiago Motta si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Accostato a diversi club di Serie A in tempi e in modi diversi, il tecnico italo-brasiliano si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Fino a questo momento, però, i vorticosi intrecci generati dagli esoneri di questa prima parte di stagione non hanno portato a sbocchi concreti, almeno nell’immediato. Non dovrebbe fare eccezione l’ultimo ribaltone sulla panchina del Nottingham Forest che ha portato all’esonero di Postecoglou che ha pagato l’ultimo KO patito per mano del Chelsea.

Ribaltone immediato, niente Thiago Motta: ecco cosa sta succedendo

Notizia che come prevedibile ha subito riaperto il tormentone riguardante la panchina dei Forest la cui proprietà sta valutando il da farsi. Nei giorni scorsi era emersa la candidatura di Dyche che continua ad essere in pole position; nelle ultime ore, però, sta progressivamente prendendo quota anche l’ipotesi Roberto Mancini, alla ricerca di un progetto interessante dal quale ripartire.

Accostato soprattutto da bookmakers alla panchina della squadra diverse settimane or sono, dunque, Thiago Motta vede ridimensionate le sue chances di ritornare ‘in sella’. A meno di clamorosi colpi di scena, quella dell’ex allenatore di Juventus e Bologna non è un profilo valutato con attenzione dai Reds delle Midlands orientati a prendere in considerazione altre scelte per sostituire Postecoglou.