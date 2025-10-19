Koopmeiners saluta la Juventus: la formula accontenta tutti

I bianconeri si interrogano sul futuro del jolly olandese: la soluzione che accontenta tutti

Salvo clamorosi colpi di scena, Teun Koopmeiners partirà titolare nella sfida del Sinigaglia contro il Como. Una scelta, quella di Tudor, utile a rinfoltire una mediana che nelle ultime settimane ha fatto acqua da tutte le parti. Staremo a vedere se l’olandese riuscirà a sfruttare l’ennesima occasione concessagli; nel frattempo, però, gli spifferi sul suo futuro non accennano a placarsi.

Rispetto a quanto successo nel corso della finestra estiva di calciomercato, la cessione dell’ex Atalanta non è considerata un’ipotesi inverosimile e potrebbe concretizzarsi nel caso in cui si materializzassero gli incastri giusti. Beninteso, Comolli non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenza che rappresenterebbe un vero e proprio bagno di sangue per le casse bianconere.

Allo stesso tempo, però, risulterebbe praticamente impossibile rientrare dall’investimento fatto solo quattordici mesi fa, quando furono sborsati circa 59 milioni di euro per definirne l’arrivo all‘ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners via in prestito: le soluzioni sul tavolo

Fino a questo momento, però, nessun club ha approfondito i dialoghi con la Juventus per provare a capire i margini di manovra. Dal canto suo, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe entrare nell’ordine di idee di aprire le porte a due diverse strade.

Da una parte il prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio ad una cifra piuttosto alta, nell’ordine dei 50 milioni di euro, in modo tale da riuscire a rientrare dall’investimento fatto al netto dell’ammortamento a bilancio. L’altra vedrebbe Comolli provare ad inserire Koopmeiners in qualche scambio utile a rinforzare la coperta bianconera nella zona nevralgica del campo.

E chissà che l’olandese non possa rientrare nei colloqui tra Juventus e Newcastle per Sandro Tonali. Nonostante la volontà dei Magpies di prolungare il contratto del centrocampista italiano, la porta ad un ritorno dell’ex Milan in Serie A non va affatto esclusa. Praticamente impossibile tessere la tela già a gennaio; molto più verosimile ipotizzare che si mettano basi concrete in vista dell’estate. Staremo a vedere cosa succederà.