Nuova era alla Juventus: “Vogliamo riportarla ai vertici del calcio mondiale”

L’annuncio fa sognare i tifosi della Juventus: arrivano importanti novità societarie in casa bianconera. Tutti gli aggiornamenti

Tether ha acquisito ulteriori azioni della Juventus. È quanto è emerso dal fascicolo di bilancio al 30 giugno 2025 del club bianconero. Il colosso delle stablecoin aumenta così il proprio impegno all’interno della società.

Andando più nello specifico, Tether è salita dal 10,7% all’11,5% del capitale sociale della Juventus lo scorso 31 luglio 2025, si legge nel bilancio, consolidando la propria posizione come secondo azionista del club bianconero.

La società, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che Paolo Ardoino – CEO di Tether – e Juan Sartori – Vicepresidente dei Progetti Strategici – continueranno a guidare le attività decisionali e le iniziative strategiche in corso con la Juve: “Questo annuncio rappresenta un nuovo passo nella missione di Tether: riportare la Juventus al suo legittimo posto ai vertici del calcio mondiale, mettendo i tifosi al centro di questo percorso”.

Juventus, Tether aumenta le quote: tutti i dettagli

Nuovi annunci che hanno fatto subito sognare i tifosi della Juventus, che ormai da mesi chiedono a gran voce un impegno sempre maggiore di Tether e dello juventino Paolo Ardoino all’interno del club.

“Da quando abbiamo annunciato il nostro investimento nel club, Tether ha ascoltato con attenzione le voci dei tifosi, in Italia e all’estero, ricevendo preziosi suggerimenti, opinioni e richieste di un coinvolgimento più profondo. Abbiamo inoltre proposto all’assemblea alcune modifiche da sottoporre a voto, volte a introdurre cambiamenti nello statuto societario e ad adottare i migliori standard di governance aziendale e di rappresentanza delle minoranze”, si legge nella nota. Tether fa sempre più sul serio.