Torna in Serie A al posto di Tudor: la Juve l’ha già bloccato

Grande ritorno nel nostro campionato in vista, il club torinese ha deciso: ecco chi ci sarà in panchina al posto del croato

Nelle prossime settimane, Igor Tudor si gioca tutto sulla panchina della Juventus. Analisi serrate per l’allenatore croato, il cui rendimento sarà determinante per garantirgli la conferma o meno della sua posizione. Le riflessioni sono in corso e a quanto pare i bianconeri avrebbero già individuato l’eventuale sostituto: si tratterebbe di Roberto Mancini.

La candidatura dell’ex Ct della Nazionale riemerge, dopo che era stata avanzata già nello scorso mese di marzo, proprio prima che la scelta ricadesse su Tudor. I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno confermato che la Juventus aveva seriamente pensato a Mancini mesi fa e adesso l’idea sembrerebbe tornare di stringente attualità.

Nel caso in cui, nelle prossime gare tra campionato e coppa, la Juventus non dovesse avere miglioramenti, si potrebbe anche decidere per il clamoroso addio di Tudor. In quel caso, Mancini verrebbe probabilmente di nuovo contattato, per valutare la sua disponibilità a prendere in mano il progetto bianconero. Più volte, in passato, si era pensato a lui, già prima del momento dell’esonero di Thiago Motta. I tempi potrebbero essere maturi per vederlo sedere in panchina a Torino e provare con lui a rilanciarsi verso un nuovo ciclo vincente, ciò che la Juve sta cercando di fare senza successo nelle ultime stagioni.