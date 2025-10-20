Altro che Juve, li prende Conte nel 2026

Doppio colpo da sogno, l’ex Commissario tecnico li vuole a Napoli: così i bianconeri rischiano la clamorosa beffa

Una rivalità che dal campo si trasferirà molto presto in sede di calciomercato. Napoli e Juventus sono pronte a darsi battaglia per i prossimi colpi e già a gennaio sono attese novità: stavolta, però, a gioire potrebbero essere i tifosi azzurri.

Il club di De Laurentiis è disposto a soddisfare le richieste di Conte che ad oggi già in un paio di occasioni si è lamentato del mercato estivo del Napoli: il ds Manna, tra gennaio e giugno, è pronto a stupire. Inevitabile pensare ad un centrocampista, nell’immediato, vista la partenza a inizio 2026 di Anguissa per la Coppa d’Africa.

Allo stesso modo il progetto triennale sarà caratterizzato anche da novità di un certo peso in attacco: il club di De Laurentiis può davvero beffare la Juventus l’anno prossimo, c’è un doppio colpo in canna direttamente dalla Premier League.

Altro che Juve, li prende Conte: tifosi furibondi

Il primo nome che la dirigenza partenopea ha in mente – e che la Juve, in primis, segue da tempo – è quello di Kobbie Mainoo. Il gioiello del Manchester United, classe 2005, è destinato a salutare i ‘Red Devils’ già alla riapertura del calciomercato invernale.

L’inglese, che dovrebbe cambiare aria in prestito non sarà però il solo a salutare l’Old Trafford nel 2026. Dopo aver brillantemente portato a termine l’affare Hojlund il Napoli potrebbe ripetersi: anche in questo caso, puntando su un calciatore che alla Juve piace e non poco. Joshua Zirkzee, di nuovo in Serie A, stavolta in maglia azzurra.

Il nazionale olandese è fermo a 82′ in campo, 4 presenze complessive senza nemmeno un gol all’attivo. L’arrivo di Sesko gli ha tolto spazio e così l’ex Bologna, già accostato al rientro in Italia, potrebbe scegliere il Napoli. Se Lucca dovesse continuare a deludere non è da escludere l’investimento Zirkzee dallo United: una suggestione destinata a diventare qualcosa di più ma solo in estate.