Juventus, Tudor crollato: scelto il nuovo allenatore

L’esonero del tecnico croato ha preso definitivamente quota: Comolli ha le idee chiare su come sostituirlo

Juventus spalle al muro. La sconfitta contro il Como ha certificato in maniera tangibile quei limiti tecnici e caratteriali messi in mostra nell’ultimo mese da una squadra che appare svuotata e priva di mordente. In quest’ottica la doppia sfida contro Real Madrid rappresenterà un autentico banco di prova per Tudor, la cui panchina è ormai appesa ad un filo.

A dispetto di quanto lasciato trapelare, il rapporto tra il tecnico croato e Comolli è ormai gelido. Diverse le visioni che hanno accompagnato e seguito una sessione di mercato che finora non sta dando i frutti sperati; confusionaria e piuttosto inefficace la gestione di una rosa che non sta esprimendo tutto il suo potenziale, al netto di oggettivi difetti strutturali.

A farne le spese – almeno nell’immediato – potrebbe però essere il solo Tudor. Del resto le voci relative ad un suo esonero immediato stanno inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica. Il tempo dei ‘se’ e dei ‘ma’ è ormai agli sgoccioli.

Calciomercato Juventus, Spalletti al posto di Tudor: le ultime di Radio Radio

Non è certo un caso che siano diversi i profili direttamente o indirettamente accostati alla ‘Vecchia Signora’. A cominciare da Raffaele Palladino, per il quale c’è stata una chiacchierata informale con Comolli, ma non solo. Al netto delle difficoltà per comporre il binomio con Roberto Mancini, occhio all’evolversi della situazione riguardante Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferito da Radio Radio, sarebbe proprio quello dell’ex CT della Nazionale il primo nome vagliato dalla Juventus in caso di separazione da Tudor. Più nello specifico, ‘Madama’ avrebbe già avviato dei contatti con l’allenatore italiano, balzato in pole position nell’indice di gradimento dell’area tecnica bianconera.