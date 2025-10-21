Omorodion al posto di Vlahovic: il sì arriva in un lampo

L’indiscrezione rappresenta un autentico turning point per il serbo: colpo di coda e nuovo ribaltone improvviso

Al netto delle tante voci riguardanti il suo futuro, Dusan Vlahovic è una delle note più liete di questo nebuloso inizio di stagione della Juventus. Del resto non è certo un caso che la crisi dei bianconeri sia cominciata da quando il suo numero 9 ha trovato la via della rete con meno continuità. Nel frattempo, però, le indiscrezioni di mercato continuano a vederlo protagonista.

Il che sorprende fino ad un certo punto visto che l’ex bomber della Fiorentina è legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 che non sarà rinnovato. Seguito con interesse da Inter e Milan – che però non hanno affondato il colpo in maniera decisa – il classe 2000 fa gola al Bayern Monaco e a diversi club di Premier League.

Tra questi, occhio alle prossime mosse del Tottenham. Con Fabio Paratici grande estimatore del centravanti della Juventus, gli Spurs hanno da tempo avviato i primi contatti per valutare la sostenibilità dell’affare. Quello di Vlahovic, però, non è l’unico profilo sul quale i Lilywhites hanno messo gli occhi.

Calciomercato Juventus, da Vlahovic ad Omorodion: fa tutto il grande ex

Secondo quanto riferito da TBR Football, il Tottenham starebbe infatti monitorando con estrema attenzione anche il dossier Omorodion. L’attaccante del Porto è legato ai Dragoes da un contratto fino al 2029 e soprattutto da una clausola rescissoria dal valore di 100 milioni di euro.

Vincolo, però, che non spaventa più di tanto il Tottenham che ritiene di avere comunque gli argomenti giusti per far saltare il banco. Desideroso di imprimere una svolta alla sua carriera con il passaggio nel campionato europeo più prestigioso, l’attaccante spagnolo avrebbe da tempo strizzato l’occhio all’opzione Tottenham che già nei mesi scorsi aveva provato a ritagliarsi interessanti spazi di manovra.

A distanza di tempo – a maggior ragione dopo il Paratici back – il nome di Omorodion è ritornato prepotentemente nella lista degli uomini mercato del Tottenham. Che gli Spurs possano decidere di affondare il colpo per il centravanti del Porto snobbando Vlahovic? Ai posteri l’ardua sentenza.