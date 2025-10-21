Thiago Motta al posto di Tudor: “Pronto se la Juve chiamasse”

Il tecnico croato è in bilico, quello italo-brasiliano è ancora sotto contratto con i bianconero. E aspetta la chiamata di Comolli

Quella che si conclude domenica con la sfida contro la Lazio potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro della Juventus. Ma, soprattutto, per il suo allenatore Igor Tudor. Domani c’è la trasferta quasi proibitiva in Spagna con il Real Madrid. Domenica si va all’Olimpico per il posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

Il tutto arriva dopo il ko contro il Como dopo la sosta per la Nazionale: la prima sconfitta stagionale ha aperto la crisi. In discussione la panchina del tecnico croato, tanto che i bookmaker hanno abbassato le quote del suo esonero entro Natale a 3.00. Ad oggi il problema più grande di cambiare allenatore è legato al fatto che a libro paga del club juventino c’è ancora anche Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, ritorno Thiago Motta? La rivelazione agli amici

Nelle ultime si sono fatti tanti nomi, in particolari quelli dell’ex Fiorentina Palladino e degli ex Ct italiani Mancini e Spalletti. Ma c’è anche una clamorosa opzione, quella del ritorno di Thiago Motta, in una staffetta in panchina tra i due che sta facendo storcere il naso a tanti tifosi bianconeri. Come si comporterebbe il tecnico italo-brasiliano in caso di chiamata da parte del Dg Comolli?

Hanno provato a rispondere gli insider di mercato ‘salt & pepper’, che sul loro account ‘X’ sostengono che “Tudor non abbia preso bene alcune cose trapelate dalla società”. Dal canto suo, invece, “Thiago Motta ha rivelato ad alcuni amici di essere pronto se la Juve chiamasse“. Uno scenario difficile da immaginare.