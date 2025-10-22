La Juve dice addio a Tonali: accordo con il top club europeo

L’ex centrocampista del Milan è da tempo un obiettivo dei bianconeri

La Juve sta già pensando, per non dire lavorando al futuro. L’obiettivo di Comolli non può che essere quello di alzare il tasso tecnico della rosa, pur sapendo che l’UEFA potrebbe rifilare una stangata al club per alcune violazioni del Fair Play Finanziario. A proposito di alzare il tasso tecnico, sulla lista della spesa c’è Sandro Tonali.

L’ex centrocampista del Milan è sul taccuino da mesi, da quando la scrivania di Direttore tecnico era ancora occupata da Cristiano Giuntoli. Sarebbe stata una delle priorità dello scorso calciomercato estivo qualora il dirigente del terzo Scudetto del Napoli fosse rimasto al suo posto.

Il nome di Tonali, comunque, non è mai uscito dai radar della Juventus. Di più, secondo indiscrezioni torinesi è lui il primo della lista per il centrocampo che verrà. Insomma, il grande obiettivo della prossima finestra estiva, perlomeno per quanto riguarda la mediana.

Ostacolo Newcastle (e non solo) per Tonali

C’è un ostacolo enorme sulla strada per Tonali, ben disposto a far ritorno in Serie A nonostante il rinnovo delle scorse ore fino a giugno 2029: ovviamente parliamo del Newcastle, il quale non ha certo bisogno di soldi. Fonti inglesi riferiscono che i ‘Magpies’ lo lascerebbero partite solo dinanzi a una proposta stellare, vale a dire da 130/150 milioni.

PSG e Arabia a parte, cifre del genere potrebbero tirarle fuori soltanto le big inglesi. In tal senso occhio al Chelsea di Enzo Maresca, grande estimatore del suo connazionale. Il nuovo ciclo dei ‘Blues’ è appena cominciato e uno come Tonali potrebbe fare molto comodo per elevare le qualità del reparto di mezzo.

I londinesi avrebbero le risorse necessarie per trovare subito un accordo con il calciatore, per poi andare ad aprire una trattativa con la società appartenente al fondo PIF. Con buona pace della Juve…