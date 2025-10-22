Via subito dalla Juventus: “Deve andare a giocare”

Il messaggio sul futuro è chiarissimo: via dalla Juve nel mercato di gennaio

Momento complicato per la Juventus, che questa sera è attesa dalla delicata trasferta di Champions League nella tana del Real Madrid.

Tudor in bilico e che rischia grosso, con alcune scelte di formazione sorprendenti in vista della sfida del ‘Bernabeu’. La Juve non vince da sei partite e il clima è pesante dopo la rovinosa sconfitta di domenica a Como.

Il tecnico croato è orientato a tornare al 3-5-2, con Vlahovic di punta insieme all’inamovibile Yildiz. In panca i nuovi acquisti Openda e David, mentre a centrocampo rischia il posto capitan Locatelli.

Calciomercato Juve, il messaggio di Vucinic per Adzic

Chi non scenderà in campo dal primo minuto sarà quasi certamente Adzic, che dopo l’exploit contro l’Inter non ha più lasciato il segno in maglia bianconera. Il baby montenegrino non ha convinto nelle successive partite e nelle ultime uscite sta trovando il campo con il contagocce.

Sul minutaggio del classe 2006 è intervenuto Mirko Vucinic, che ha recapitato un chiaro messaggio al giocatore anche con vista futuro: “A Tudor non do consigli, non mi permetto, ma credo che Adzic debba andare a giocare da qualche parte se non trova spazio altrimenti non maturerà mai. È un ottimo giocatore, un numero 8 ma anche un mediano davanti alla difesa”, le parole rilasciate dal Ct del Montenegro ed ex attaccante alla ‘Gazzetta dello Sport.