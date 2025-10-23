Assalto inglese a Thuram, la Juve ‘provoca’ con il super scambio

La dirigenza bianconera deve pensare al futuro prossimo del club tra il destino di Tudor e il mercato, che ha già aperto uno scenario particolare

La Juve si lecca le ferite dopo la sconfitta in casa del Real Madrid, con una prestazione senza dubbio incoraggiante ma zero punti che lasciano i bianconeri in una situazione di classifica pessima in Champions League. Ma di tempo per pensare all’Europa non c’è, visto che domenica c’è già un altro big match, in casa della Lazio bisognosa di punti. E allora massima concentrazione, perché di terreno non se ne può perdere altro.

Con Tudor che resta sotto osservazione, la società deve pensare alle eventuali mosse delle prossime settimane sia per quanto riguarda la panchina che il mercato di gennaio. Lì ci sarà da capire dove andare a rinforzarsi, cercando anche di gestire le richieste che arriveranno per qualche big. La Premier in realtà gli occhi su un top player bianconero li ha già messi: parliamo di Khephren Thuram. Secondo ‘TBR Football’ Arsenal, Chelsea e Liverpool stanno pensando al francese. Non solo, perché si pensa pure a uno scambio.

Juve, l’Arsenal su Thuram: la risposta bianconera con lo scambio clamoroso

L’Arsenal vorrebbe un calciatore dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli che ha in rosa e Thuram farebbe al caso suo. Per la Juve è forse il giocatore più importante della rosa e per questo la richiesta sarebbe altissima. Non è così peregrina l’ipotesi che i Gunners inseriscano uno scambio nell’affare, ma in questo senso alla Continassa è pronta a partire una ‘provocazione’.

Riccardo Calafiori è il nome senza dubbio più apprezzato a Torino, visto che lo hanno già trattato lungamente prima dell’irruzione dell’Arsenal. Giovane, italiano, difensore forte e duttile che imposta la manovra, un profilo insomma che manca come il pane alla Juve. Ma il centrale della Nazionale in casa Gunners è già diventato una specie di beniamino, in campionato è un punto fermo. Difficile pensare che lo lascino andare, soprattutto a cifre abbordabili. Ma quello può essere il prezzo della Juve per Thuram.