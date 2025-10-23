Bomber da panico per la Juve: scontro totale con il Milan

Il centravanti fa gola a Comolli e non solo: l’incrocio innesca clamorosamente la giostra

A secco anche nella gara contro il Real Madrid, il reparto offensivo della Juventus sta deludendo le attese. Se si escludono i gol di Vlahovic della prima parte di stagione, i vari David ed Openda stanno tradendo le attese. Tutt’altro che a loro agio nello scacchiere tattico di Tudor, i neo acquisti bianconeri stanno faticando e non poco a ritagliarsi spazio con continuità.

Ecco perché, pur dando priorità ad altri reparti, Comolli e tutt’area tecnica della ‘Vecchia Signora‘ hanno cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di nuove soluzioni. Innesti futuribili, sostenibili ma in grado di garantire il loro apporto anche nell’immediato.

Questo l’identikit tracciato negli ultimi anni da una Juventus che sta puntando molto sulla valorizzazione di giovani talenti che, inizialmente in rampa di lancio nella Next Gen, possono far saltare il banco anche nella prima squadra.

Calciomercato Juventus, un attaccante della Ligue 1 nel mirino: lo scenario

Un profilo sicuramente già strutturato è invece quello di Joaquin Panichelli che, secondo quanto riferito da AsRomalive.it, sarebbe seguito con molto interesse da diversi club italiani. Oltre alla Juventus, infatti, sulle tracce del 23enne attaccante dello Strasburgo ci sarebbero anche Roma e Milan pronte a capire eventuali margini di manovra.

Ricordiamo, però, come il club francese rappresenti una sorta di club ‘satellite’ del Chelsea il che, chiaramente, metterebbe i Blues in pole position nel caso in cui i londinesi dovessero effettivamente decidere di affondare il colpo.

Attaccante moderno capace di mettere a segno ben due gol contro il Psg solo pochi giorni fa, Panichelli si è reso protagonista di un inizio di stagione dirompente impreziosito da sette reti in otto presenze in Ligue 1. Ruolino di marcia che sicuramente sta impressionando gli addetti ai lavori di diverse compagini in giro per l’Europa intrigate all’idea di valutarne l’acquisto. In tutto questo, le squadre italiane stanno valutando il dossier dell’attaccante argentino.