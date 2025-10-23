Koopmeiners e Gatti in Serie B! “Solo 4 giocatori da Juve” | ESCLUSIVO

Tiene sempre banco in casa Juventus la composizione della rosa attuale a disposizione dell’allenatore

Il giorno dopo Real Madrid-Juventus, terza gara disputata per la fase a campionato della Champions League, si torna a parlare dei giocatori che attualmente compongono la squadra.

Ai microfoni del canale Twitch di Juvelive.it è intervenuto il noto giornalista Marcello Chirico, di dichiarata fede juventina, che ha aperto con una battuta: “Chi se lo compra Koopmeiners, il Pescara? (ride, ndr)”.

Ma non è l’unico preso di mira: “In questa squadra chi sono i giocatori da Juventus? Yildiz, Bremer, Thuram, Conceicao e poi? Su venticinque siamo a quattro sicuri. Gatti, Rugani e Kelly è una difesa da medio-basso profilo con tutto il rispetto.

Gatti ce la mette tutta, è sempre grintoso, gioca di muscoli, ma non è un giocatore da Juve e non mi parlate di Chiellini che era un’altra cosa. Mi ricorda Pasquale Bruno. Siamo a livello da Serie B“.

Chirico vota il prossimo portiere della Juventus. Ma c’è l’Inter di mezzo

“Mi piacerebbe Caprile, ma il presidente del Cagliari, Giulini, è interista e a noi ce lo danno solo per una cifra assurda. Anche se è vero che contro il Real Madrid, al Mondiale per Club, Di Gregorio è stato fondamentale con quattro grandi parate”.

Infine, un appunto sul modulo e su Locatelli: “Non si può cambiare ogni partita. Tudor è uno che alla fine comanda e fa il padre padrone dentro, alla fine magari Locatelli ti dice che è il capitano e si fa sentire. Personalmente lo terrei in panchina sempre, può fare il primo sostituto al massimo”.