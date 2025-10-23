L’Inter non è riuscita a prenderlo in estate: a gennaio ci prova la Juventus

Comolli piomba su un obiettivo fallito da Marotta ad agosto. Due grossi ostacoli da superare per i bianconeri

La Juve ha bisogno di rinforzi sia in difesa che a centrocampo nel mercato di gennaio. Eppure continuano a rincorrersi voci su possibili nuovi colpi in attacco, ovviamente legati ad eventuali cessioni nel reparto offensivo.

L’ultimo nome finito sulla lista del direttore generale Comolli, secondo quanto si legge sul portale britannico ‘Talk Sport’, è quello di Iliman Ndiaye. L’eclettico attaccante senegalese (con passaporto francese) classe 2000 si sta mettendo in mostra in Premier League con la maglia dell’Everton. La scorsa estate, sfumato Lookman, l’Inter provò a portarlo in Italia ma Marotta incassò il 2 di picche dai Toffees.

Calciomercato Juve, idea Ndiaye: il costo è quasi proibitivo

Due sono gli ostacoli per la Juventus nella corsa a Ndiaye. Da un lato la folta concorrenza a livello italiano e internazionale. In Serie A anche il Milan starebbe pensando all’ex Marsiglia, mentre all’estero c’è l’Atletico Madrid in Spagna, senza dimenticare il Tottenham e il Newcastle che puntano a farlo restare in Inghilterra.

Ma lo scoglio più importante è rappresentato dalla valutazione che l’Everton fa del cartellino di Ndiaye: per i Friedkin ci vogliono almeno 60 milioni di sterline (al cambio circa 69 milioni di euro, ndr) per farlo partire da Liverpool. Decisamente troppi per questa Juve, a prescindere da eventuali cessioni.