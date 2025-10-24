La Juve caccia Tudor: c’è la data dell’esonero

L’allenatore croato sempre più a rischio dopo l’avvio di stagione deludente della squadra bianconera

Il momento è sempre più delicato per la Juventus, che non vince da sette partite tra campionato e Champions League.

Nelle ultime due gare la squadra bianconera ha collezionato due sconfitte: prima il tonfo sul campo del Como, successivamente il ko del Bernabeu contro il Real Madrid dove comunque si sono visti dei segnali di ripresa.

Il prossimo match contro la Lazio sarà quindi di fondamentale importanza, anche e soprattutto per il futuro di Igor Tudor alla guida della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Tudor a rischio: le quote dell’esonero

L’allenatore croato è sempre più in bilico, nonostante la conferma della dirigenza dopo le due sconfitte contro Como e Real Madrid.

Le gare contro Lazio, Udinese e Cremonese in campionato saranno il punto di non ritorno per la Juve e Tudor, che dovrà tornare alla vittoria e macinare punti per non rischiare di perdere il treno Champions in classifica. La panchina dell’allenatore scotta e le agenzia di scommesse prevedono l’esonero in tempi brevi dell’ex centrocampista.

Secondo ‘Agipronews.com’, nello specifico, il benservito a Tudor entro la fine dell’anno è quotato a 1.85. Tempi durissimi per il croato alla guida della Juve…