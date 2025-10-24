L’Inter e poi il buio: a gennaio via dalla Juve

Deve giocare con continuità: possibile prestito

Ha regalato la terza vittoria consecutiva alla Juventus, che poi è anche l’ultima visto che nelle successive sette partite sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte.

Non accadeva dal 2008/2009 che i bianconeri restassero a secco di successi per 630′.

Vasilije Adzic è un grande talento che ha bisogno, come tutti, di giocare per crescere e acquisire esperienza. Voleva e vorrebbe farlo a Torino, con la Juve, soltanto che dopo l’exploit nel derby d’Italia, con il gol decisivo per il 4-3 in rimonta siglato nei secondi finali, ha visto pochissimo il campo.

Forse un po’ tutti, lui per primo, si erano illuso del fatto che quella rete all’Inter potesse finalmente spedirlo in orbita. Invece le luci della ribalta si sono spente subito (122′ in tutto dopo Juve-Inter), ricordando che parliamo comunque di un classe ’96 e che Tudor è andato in gran confusione soprattutto per quanto riguarda le scelte in attacco.

Prestito in Serie A

Adzic ha bisogno di spazio e di sentirsi protagonista. Ecco perché nel calciomercato di gennaio potrebbe fare le valigie, a prescindere da come finirà (senz’altro malissimo, ma vediamo quando) la questione Tudor.

Il diciannovenne montenegrino, su cui la Juventus ha investito circa 5 milioni di euro, potrebbe restare in Italia. Ci sono almeno 3-4 squadre di Serie A, infatti, pronte a prenderlo anche soltanto in prestito fino al termine della stagione.