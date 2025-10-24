Prima Palladino, poi il duello ‘francese’ per la panchina della Juventus | ESCLUSIVO

La sconfitta contro il Real Madrid ha seguito quella contro il Como in Serie A: la posizione dell’allenatore resta in bilico

Nonostante una prestazione sufficiente, soprattutto rispetto alle ultime, la Juventus è uscita sconfitta dal terzo turno della massima competizione internazionale per club.

Allo stato attuale, i bianconeri sarebbero fuori da tutto: “Settima in campionato e venticinquesima in Champions League – il parere del giornalista Mirko Nicolino al canale Twitch di Juvelive.it -. Ci sta perdere col Real Madrid, anche dopo una partita approcciata bene con umiltà e orgoglio, il problema sono le sette partite senza vittorie.

Tudor parla di arbitri e calendario, ma magari se Adzic non si inventava quel gol non avremmo vinto contro l’Inter, più di un mese fa. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte”.

La Juve lavora già post Tudor: tre nomi in ballo

Inevitabilmente, il discorso si sposta sul futuro della panchina bianconera: “La Juventus sta già lavorando da tempo per programmare la prossima stagione con un altro allenatore. Che Tudor fosse un traghettatore lo si sapeva da diverso tempo, per mancanza di alternative e per non essere riusciti ad arrivare all’obiettivo Antonio Conte.

Tudor è stato bravo a forzare la mano prima del Mondiale. Il prolungamento fino al 2027 è stato fatto per non iniziare una stagione in scadenza, per rimanere a Torino avrebbe dovuto fare qualcosa di incredibile. Mi pare fin troppo evidente che Tudor non sia nelle condizioni di essere confermato a fine stagione“.

Nicolino svela i nomi: “La Juventus spera di non dover arrivare a una scelta anticipata, tramite esonero o dimissioni anticipate, ma si sta pensando già al dopo per l’anno prossimo. Maresca è già venuto fuori, ma alla Continassa circolano anche i nomi di Roberto De Zerbi e Didier Deschamps.

Qualora dovesse andare via Tudor, arriverebbe un traghettatore di un traghettatore, forse per questo si parla di Palladino con cui ci sono stati contatti”. Lazio probabilmente decisiva per il trainer croato.