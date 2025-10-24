“Yildiz non ancora da Real Madrid”: il verdetto è senza appello | ESCLUSIVO

La presa di posizione sul futuro del numero 10 della ‘Vecchia Signora’ non è affatto passata inosservata

Nonostante le prove sostanzialmente incolori dell’ultimo periodo, Kenan Yildiz sta provando a prendere per mano le redini di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. Non è un momento “tranquillo” per il numero 10 della Juventus tra risposte attese che non sono arrivate e un rinnovo di contratto ancora tutto da perfezionare.

Soprattutto quest’ultimo tema – non è una novità – sta calamitando l’interesse di tanti club in giro per l’Europa, pronti a capire eventuali margini di manovra per inserirsi nei dialoghi tra l’entourage dell’ex stellina del Bayern Monaco e la Juventus. Sebbene la volontà delle parti sia quella di trovare un punto d’unione, finora non si sono poste basi concrete per un sì che accontenterebbe (quasi) tutti.

Nel mentre, tra spifferi e movimenti accennati, il profilo di Yildiz è finito nei dossier di quei club alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche del numero 10 della Juventus. Oltre alla ‘solita’ Premier League, nei giorni scorsi si era infatti parlato anche di un interessamento del Real Madrid.

Mario Gago (Radio Onda Cero) a JuveLiveOfficial: “Yildiz non ha ancora dimostrato di essere da Real Madrid”

Nel corso del consueto appuntamento giornaliero, abbiamo dunque chiesto a Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, un suo parere in merito al possibile binomio Yildiz-Real Madrid.

Intervenuto nel corso della diretta di JuveLiveOfficial in onda su Twitch, Gago ha immediatamente preso posizione a riguardo, affermando come al momento il fuoriclasse turco non abbia ancora dimostrato quella continuità di rendimento richiesta per fare il grande salto. Ecco le sue parole:

“Se mi immagino Yildiz tra qualche anno al Real Madrid? Per me potrebbe essere – ha chiosato Gago – ma non ha ancora dimostrato quello. La qualità ce l’ha, ma non l’ha mostrata durante tante partite. Ad oggi non vedo il Real puntare su un giocatore così: vedo molto più vicino, anche per tutte le circostanze, un giocatore come Nico Paz”.