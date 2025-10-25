Juventus, Comolli esaudisce il suo sogno: Locatelli nello scambio

L’affare che sblocca i bianconeri: scambio a sorpresa e nuova svolta

Con le solite debolezze a centrocampo che si porta dietro come una spada di Damocle, la Juventus programma le prossime mosse di mercato con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Sono ancora tanti, troppi i punti di domanda per una squadra che sta denotando non pochi limiti strutturali soprattutto nella zona nevralgica del campo.

E chissà che – in un mosaico ancora tutto da delineare – la sessione invernale non possa aprire le porte a scenari interessanti pronti ad essere capitalizzati da un momento all’altro. Il tutto – chiaramente – subordinato al perfezionamento di quelle cessioni che la ‘Vecchia Signora’ sarà in grado di perfezionare.

Negli ultimi giorni, ad esempio, sono trapelati con una certa insistenza le voci di un interessamento del Chelsea per Locatelli. Alla ricerca di un nuovo tassello con cui rinforzare la sua mediana, i Blues avrebbero mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione con la Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio con il Chelsea: un centrocampista nel mirino

Al momento non risultato offerte concrete. Tuttavia, non è affatto escluso che la Juventus possa decidere di rilanciare chiedendo ai londinesi di imbastire una trattativa allargata inserendovi anche il cartellino di Andrey Santos.

Ricordiamo, però, che per il brasiliano – da sempre pallino di Comolli che lo ha visto crescere e maturare in Ligue 1 – il Chelsea ha rispedito al mittente una proposta da 68 milioni di euro solo qualche mese fa. Ragion per cui, dal momento che la valutazione di Locatelli si attesta sui 35-40 milioni di euro, la Juventus sarebbe chiamata ad aggiungere una cospicua base cash per riuscire ad accontentare le richieste dei Blues.

Suggestione, al momento, ma fino ad un certo punto visti i recenti accostamenti di Maresca alla panchina bianconera: ecco cosa sta succedendo.