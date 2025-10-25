Panchina Juventus, post Tudor: “Sorpresa dall’estero”

Smentiti i rumors su Spalletti, Mancini e Palladino. Decisive le gare fino alla sosta, a partire dalla Lazio

La sconfitta di misura contro il Real Madrid in Champions League al termine di una prestazione discreta ha rimandato i discorsi sul futuro di Igor Tudor. Già, ma per quanto? Domani si torna in campo per la terza trasferta di fila, stavolta a Roma contro la Lazio. Dopo i ko in Spagna e a Como, alla Juve ci si attende una inversione di marcia.

L’impressione è che in casa Juventus si farà un bilancio alla prossima pausa per le Nazionali di novembre, anche perché con il turno infrasettimanale si scenderà in campo ogni tre giorni fino al derby contro il Torino. Tanti tifosi chiedono di non ripetere l’errore fatto nella passata stagione con Thiago Motta, esonerato a marzo. Tre i nomi che circolano: gli ex ct Mancini e Spalletti oltre a Palladino.

Calciomercato Juve, Damascelli: “Nessun contatto con Spalletti”

Intervenuto sul tema ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista sportivo e tifoso bianconero Tony Damascelli ha rivelato che “non mi risultato contatti con Spalletti e nemmeno con Mancini o Palladino. Ci potrebbe essere qualche sorpresa dall’estero dopo un discorso che ho fatto con alcuni ex calciatori della Juve, non so se per questa stagione”.

Subito è partito il toto allenatore per capire chi potrebbe essere a prendere il posto di Tudor. Difficile la pista Zidane che aspetta la panchina della Nazionale francese. Il pensiero va a tre allenatori italiani che stanno lavorando all’estero: da De Zerbi al Marsiglia passando per Maresca del Chelsea fino a Simone Inzaghi finito in Arabia Saudita all’Al Hilal.