Sorpresa Juve: Kalulu ceduto al doppio del suo riscatto

Possibile cessione a sorpresa in casa Juventus, è già in bilico anche l’ex Milan Pierre Kalulu. Tutti i dettagli

Nella nuova Juventus di Igor Tudor sta facendo discutere anche l’impiego di Pierre Kalulu. L’ex Milan, riscattato a titolo definitivo, è di fatto diventato il titolare della fascia destra.

“Perché Kelly e Kalulu sono insostituibili? Le prestazioni come sempre. Loro fanno sempre bene e giocano sempre”, ha spiegato il tecnico bianconero in conferenza stampa prima di Lazio-Juve. Il francese è uno dei titolarissimi di Tudor, ma adattato sulla fascia continua a non convincere. Nel frattempo, si è tornato a parlare di lui anche in sede di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘fichajes.net’, infatti, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in bilico: la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare offerte per il difensore, il cui valore è ora stimato intorno ai 28 milioni di euro, quasi il doppio di quanto pagato solo pochi mesi fa dal club bianconero per riscattarlo dal Milan.

Calciomercato Juve, Kalulu può essere ceduto: cifre e dettagli

Dopo l’ottima stagione in prestito ed il trasferimento a titolo definitivo, Pierre Kalulu sta vivendo le sue prime difficoltà in bianconero. Anche a Como il difensore francese si è reso protagonista di una disattenzione in marcatura in occasione del gol di Kempf.

Anche il classe 2000 potrebbe così entrare nella lista dei cedibili in casa Juventus. Nonostante le sue prestazioni della scorsa stagione, infatti, la società bianconera potrebbe prendere in considerazione la cessione di Kalulu: il motivo principale è il suo elevato valore di mercato, che potrebbe generare un importante plusvalenza per i bianconeri con una cessione al doppio del precedente acquisto. Occhio, dunque, soprattutto ai club di Premier League in vista delle prossime sessioni di mercato.