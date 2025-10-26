Il riferimento al club bianconero da parte del tecnico pugliese ha letteralmente accesso il popolo della ‘Vecchia Signora’: il motivo

Conte e la Juventus come il fantasma di Macbeth: sostanza immateriale di un eterno ritorno nietzschiano o binomio destinato a ricomporsi in tempi relativamente brevi? Dopo il grande rifiuto del tecnico salentino maturato la scorsa estate, i tempi per ricomporre il tandem vincenti non sembrano essere maturi. O forse sì.

“Sapete cosa sia per me la Juventus”. È bastata questa frase – pronunciata dal tecnico salentino per corroborare il percorso vissuto nella sua esperienza alla guida dell’Inter – a far riaccendere l’entusiasmo di chi sogno ancora il ritorno dell’ex capitano in quella che sarà sempre la sua casa.

Difficile, per non dire impossibile, che si possano creare i presupposti per una trattativa concreta nel corso della prossima estate. Con la posizione di Tudor tutto tranne che granitica, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di virare su un altro tipo di profilo sempre dal respiro internazionale: in questo senso, ad esempio, vanno letti gli ultimi spifferi che hanno accostato Maresca alla Juventus. Conte, però, è sempre Conte.

Juventus, Conte e non solo: web diviso in due

La storia che potrebbe ritornare a giganteggiare con la S maiuscola. Ineluttabile, così come il ciclo di Scudetti inaugurato sulla panchina della Juventus. Dirompente e divisivo, come invece suggeriscono il suo addio a ‘Madama’ e il mancato ritorno all’ombra della Mole. I commenti all’ultimo riferimento al club bianconero fatto da Conte non possono non raccogliere tutte queste istanze:

No potrete mai TOGLIERE LA JUVENTUS AD ANTONIO CONTE! https://t.co/WGsfIgp1VO — Serafino Madeo (@SerafinoApAcHe) October 25, 2025