Tudor, Mancini e Spalletti lontani dalla Juve: “Ecco il nome del prossimo allenatore” | ESCLUSIVO

A poche ore dall’importantissima sfida, valevole per l’ottava giornata, contro la Lazio, si parla del futuro della panchina bianconera

Ci siamo, tra poco meno di tre ore la Juventus torna in campo per affrontare i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri in una partita decisamente impegnativa.

Un match che non vale solo i tre punti, fondamentali visti i risultati delle altre partite giocate, ma anche qualcosina in più del futuro di Igor Tudor.

L’allenatore croato, che si professa “sereno”, continua ad essere sulla graticola e le voci sui suoi possibili sostituti continuano a circolare con grande insistenza.

Ma il giornalista Michele De Blasis, intervenuto al canale Twitch di Juvelive.it, fa metaforicamente fuori uno dei candidati: “Non sarà Roberto Mancini il nuovo allenatore della Juventus. Chi mi piacerebbe? Dico sempre Luciano Spalletti, ha vissuto momenti particolari nelle squadre precedenti.

Conte non tornerà mai più anche per quanto accaduto in estate, ma non ha rifiutato i bianconeri è De Laurentiis che lo ha convinto a rimanere con colpi come quelli che poi sono arrivati. La Juve non poteva promettergli un mercato del genere anche perché vincolato dai vari riscatti obbligati che aveva in piedi”.

Allenatore straniero per la Juventus: svelato il nome

De Blasis è convinto che il prossimo tecnico della Juve non sarà italiano: “La prossima stagione ci sarà ancora un allenatore straniero, non toglierei dai candidati il nome di Xavi.

Forse andiamo ancora nel limbo del troppo giovane, anche se ha allenato il Barcellona. Quello che ho capito io è che la Juventus vuole un allenatore top.

Non so se lui lo considerano tale, ma hanno idea di provare a portarlo a Torino. I problemi che stanno affrontando li vogliono affidare a un uomo capace di saperli affrontare”. Intanto, è tempo di pensare al calcio giocato, poi ci sarà tempo per altro.