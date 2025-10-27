Comolli silurato: “Ma chi è? Con questa Juve ci vorrebbe uno scienziato”

Tudor esonerato dopo il ko contro la Lazio, ma anche il Dg bianconero finisce nel ciclone della critica per la crisi di risultati della Juventus

Juventus ancora sconfitta nel match contro la Lazio e che non va a segno da quattro partite tra campionato e Champions League. La squadra non vince da otto partite ed è Igor Tudor a pagarne le conseguenze con l’esonero ufficializzato questa mattina.

Il tecnico croato è finito nell’occhio del ciclone per gli ultimi risultati e il benservito è arrivato all’indomani del ko dell’Olimpico. Per Mario Mattioli c’è comunque un altro colpevole per i mali della Juve: “Addossare le colpe solo a Tudor sarebbe parossistico e semplicistico. Con questa squadra ci vorrebbe uno scienziato del calcio, per fare un bel gioco ci vogliono anche i buoni giocatori e la Juventus ne ha pochi al momento in rosa”, sottolinea il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’.

Crisi Juventus: Mattioli attacca Comolli

Mattioli punta il dito contro la dirigenza e nello specifico il Dg Comolli: “Perché la Juve non ha comprato un regista? E chi doveva essere il soggetto a prendere un centrocampista con quelle caratteristiche? C’è questo Comolli, che nessuno conosce e non so neanche che voce abbia. Arriva dal Tolosa, nel suo curriculum ha tante esperienze, però di calcio europeo ne conosce meno di quanto ci aspettavamo”.

Il giornalista infine aggiunge: “Questa è una squadra che non è squadra. Poi Tudor finisce sul banco degli imputati perché quando non vinci è sempre l’allenatore a pagare, ma è un gruppo di giocatori che giocano e stop”.