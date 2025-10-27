Così non si può andare avanti: c’è un solo nome per il post Tudor

La terza sconfitta consecutiva brucia in casa bianconera e l’allenatore è, inevitabilmente, stato esonerato

Chi si aspettava una prestazione d’orgoglio contro la Lazio è rimasto deluso: la Juventus continua a deludere e a perdere, terzo ko dopo quelli contro Como e Real Madrid.

Com’è normale che sia, sul banco degli imputati era finito l’ormai ex l’allenatore Igor Tudor, confermato prima della partita da Francois Modesto, al quale è stata comunicata la decisione in mattinata.

I nomi che circolano per la sua sostituzione sono sempre gli stessi, da Roberto Mancini a Luciano Spalletti passando per Raffaele Palladino.

Ma fa molto rumore il silenzio della società, nella persona del direttore generale Damien Comolli, che non si presenta ai microfoni da tempo e, in questa situazione, ci si aspettava una presa di posizione decisa.

Ravezzani spara a zero sulla Juve e Comolli: “Impossibile andare avanti così”

Sulla questione è intervenuto anche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, già nostro ospite sul canale Twitch di Juvelive.it nei giorni scorsi, che su X ha rincarato la dose dopo il ko dell’Olimpico.

“La cifra della Juve è confusione. Appena qualcosa va male, squadra e tecnico si disuniscono. Impossibile andare avanti così, improvvisando i cambi nella speranza di un miracolo.

È ora di affidare il gruppo a una guida esperta. Per me è Spalletti. Comolli si limiti ai conti“. Mercoledì a Torino arriva l’Udinese, ma il nuovo tecnico potrebbe arrivare alla sosta.