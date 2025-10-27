Di Gregorio strega il Real Madrid: Comolli prenota l’erede

Calciomercato Juventus, porte girevoli per i bianconeri: l’incastro spiana la strada al via libera a sorpresa

Tra le note liete dell’ultima sfida di Champions League contro il Real Madrid, Michele Di Gregorio non è partito titolare nella gara dell‘Olimpico con la Lazio. Una scelta – quella di Tudor – alla quale si sono accompagnate non poche polemiche soprattutto tra i tifosi.

Ad ogni modo, l’ex estremo difensore del Monza – stando a quanto trapelato negli ultimi giorni e riferito più nello specifico da Mirko Di Natale – sarebbe finito nei dossier proprio delle Merengues. Un attestato di stima importante quello dei Blancos al quale non è escluso che possa accompagnarsi un’offensiva concreta con la quale provare a far saltare il banco.

Ecco perché la ‘Vecchia Signora’ – sia pur sottotraccia – potrebbe vedersi in un certo senso costretta a sondare il terreno per capire se si possano creare scenari interessanti in Serie A.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma per Carnesecchi?

Un’associazione di idee credibile metterebbe infatti i bianconeri nelle condizioni di bussare alla porta dell’Atalanta per Carnesecchi. Già accostato alla ‘Vecchia Signora’ in tempi e in modi diversi, il profilo dell’estremo difensore orobico non è mai sparito dai radar di Comolli che potrebbe decidere di affondare il colpo nel caso in cui si presentassero le condizioni propizie.

Benché gli orobici fino a questo momento abbiano fatto muro chiedendo 40-45 milioni per lasciar partire il proprio gioiellino, la Juventus potrebbe almeno in linea teorica provare ad imbastire una trattativa allargata inserendo nell’affare una contropartita tecnica intrigante. Già sul taccuino di Giuntoli, Carnesecchi gode infatti di numerosi estimatori dalle parti della Continassa: staremo a vedere, però, se tutto questo porrà le premesse per la chiusura di un cerchio ancora tutta da trovare.