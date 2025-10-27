DIRETTA | UFFICIALE Juventus, Tudor esonerato: la scelta per la panchina – Le news del 27 ottobre

Il comunicato riguardante la posizione del tecnico croato è arrivato proprio qualche minuto fa: ecco tutti gli scenari

Ormai da giorni nell’aria, in questi istanti ha assunto anche i crismi dell’ufficialità: Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Fatale al tecnico croato l’ultimo filotto di risultati consecutive senza vittorie caratterizzate da tre sconfitte senza aver messo a segno neanche un gol. Come comunicato dal club bianconero, la panchina è stata momentaneamente affidata a Massimiliano Brambilla. Ecco tutte le news di giornata:

12.45 – Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Di seguito il comunicato del club: “Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese (…).