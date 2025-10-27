Terremoto Spalletti-Juve: la scelta è stata già fatta

La Juventus è a caccia del dopo Tudor. L’esonero di stamattina ha aperto il casting: è già bufera sul profilo di Spalletti

Rivoluzione in atto in casa Juventus. Dopo il ko di ieri sul campo della Lazio la società bianconera ha infatti deciso di esonerare Igor Tudor, optando per un cambio in panchina.

Per ora la squadra è affidata a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen che sarà presente contro l’Udinese in attesa di trovare una soluzione sul medio-lungo periodo.

In questo senso c’è stato un contatto con Spalletti, ma non è l’unico nome considerato dal club bianconero che osserva anche Raffaele Palladino che resta in attesa.

Si attendono dunque sviluppi per la società piemontese con i tifosi che dal canto loro sembrano già indirizzati. Il profilo di Spalletti infatti su X non scalda l’ambiente:

Spalletti anche no,grazie! — Marco (@Marco879282) October 27, 2025

Io andrei con Brambilla fino a fine stagione uscendo da tutte le coppe. Nessuno vuole Mancini o Spalletti per più di una stagione — Zala_Yeta (@kimi2005B) October 27, 2025

Ma dov’è lo stile juve????🤬🤬🤬 . MI RACCOMANDO ADESSO … SOTTO CON MANCINI O SPALLETTI(ANTI JUVENTINI DICHIARATI) … CHE VERGOGNA 🤮🤮🤮 — Gianni (@gianni_970) October 27, 2025

Se Spalletti va alla Juve sarò mio malgrado costretto a lanciarmi dal 12esimo piano — Lukas (@ItzJLukas) October 27, 2025

No Spalletti no Spalletti no Spalletti — Swan (@Swan3199) October 27, 2025

Lo dico già adesso…… mettete chi volete ma non Spalletti…… no questo proprio no

E un altro Sarrj — Waifro (@villa191919) October 27, 2025

Spalletti è nella mia lista nera da una vita, quindi mi è indifferente, chi parla a vanvera non mi piace.

Prima non doveva allenare proprio, poi è corso in nazionale, poi non allenerebbe mai in Italia e ora va alla Juve. 😂 — g. (@newromantici) October 27, 2025

Ma secondo me Spalletti sta andando verso il bollito. Palladino è meglio — L’ACCENTRATORIANO (@IlWatfordiano) October 27, 2025

Tanti i messaggi in queste ore che lasciano intendere come una buona fetta di fan juventini non gradisca troppo l’ex Napoli sulla panchina bianconera. Spalletti è peraltro reduce da un’avventura in Nazionale tutt’altro che esaltante e non sembra convincere tutti.