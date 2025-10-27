Terremoto Spalletti-Juve: la scelta è stata già fatta

di

La Juventus è a caccia del dopo Tudor. L’esonero di stamattina ha aperto il casting: è già bufera sul profilo di Spalletti 

Rivoluzione in atto in casa Juventus. Dopo il ko di ieri sul campo della Lazio la società bianconera ha infatti deciso di esonerare Igor Tudor, optando per un cambio in panchina.

Spalletti
Spalletti alla Juve, il verdetto è già arrivato: “No grazie” (LaPresse) – JuveLive.it

Per ora la squadra è affidata a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen che sarà presente contro l’Udinese in attesa di trovare una soluzione sul medio-lungo periodo.

In questo senso c’è stato un contatto con Spalletti, ma non è l’unico nome considerato dal club bianconero che osserva anche Raffaele Palladino che resta in attesa.

Si attendono dunque sviluppi per la società piemontese con i tifosi che dal canto loro sembrano già indirizzati. Il profilo di Spalletti infatti su X non scalda l’ambiente:

Tanti i messaggi in queste ore che lasciano intendere come una buona fetta di fan juventini non gradisca troppo l’ex Napoli sulla panchina bianconera. Spalletti è peraltro reduce da un’avventura in Nazionale tutt’altro che esaltante e non sembra convincere tutti.

Gestione cookie